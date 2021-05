Handball, HBL: Kiel besiegt Leipzig, Flensburg nur remis gegen Löwen

Der THW Kiel hat seinen Vorsprung in der HBL ausgebaut. Die Kieler siegen und profitieren dabei von einem Punktverlust von Konkurrent Flensburg.

"Es ist alles möglich im Sport. Wie wir zurückgekommen sind, ist sehr stark", sagte SG-Coach Machulla am Sky -Mikrofon und wies darauf hin, dass sich im Titelkampf "nicht so viel geändert" habe: "Der Punkt war sehr wichtig für uns."

Kiel hat Titel selbst in der Hand

Sieben Spieltage vor Saisonende deutet aber vieles auf eine erneute Meisterschaft von Rekordchampion Kiel hin: Der THW (57:5 Punkte) liegt einen Minuspunkt vor den Flensburgern (54:6), die noch ein Spiel in der Hinterhand haben. Den in dieser Spielzeit ausschlaggebenden direkten Vergleich hat der THW gegenüber Flensburg bereits für sich entschieden. Eine Kieler Niederlage könnte das Machulla-Team aber zurück ins Spiel bringen. ( Tabelle der HBL )

Die SG erwischte gegen die Löwen, mit drei Bundesliga-Niederlagen in Folge nach Schleswig-Holstein gereist, einen schlechten Start. Nach zwischenzeitlichem Sieben-Tore-Rückstand kämpften sich die Flensburger aber zurück in die Partie. Letztlich halfen auch neun Tore des besten SG-Werfers Mads Mensah Larsen dabei, die erste Bundesliga-Niederlage nach zweieinhalb Jahren in der "Hölle Nord" zu verhindern.