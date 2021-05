Ayhan führt Türkei zu Sieg gegen Aserbaidschan

Die türkische Fußball-Nationalmannschaft ist erfolgreich in die EM-Vorbereitung gestartet.

Die türkische Nationalmannschaft ist erfolgreich in die EM-Vorbereitung gestartet. Das Team von Nationaltrainer Senol Günes setzte sich am Donnerstagabend in Alanya 2:1 (2:1) gegen Aserbaidschan durch. Der ehemalige Bundesliga-Profi und Kapitän Kaan Ayhan (45.) erzielte den Siegtreffer. Zuvor hatte Ibrahim Dervisoglu (34.) die Führung der Gäste durch Emin Machmudow (28.) ausgeglichen.