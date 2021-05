Darts, Premier League: Anderson verliert gegen Wade - MvG im Duell mit Wright

In der Unibet Premier League of Darts scheidet Gary Anderson mit einer Pleite gegen James Wade aus. Jose De Sousa stellt einen zehn Jahre alten Rekord des Schotten ein.

Was für eine De-Sousa-Gala!

Am 16. und letzten Spieltag der Endrunde in der Marshall Arena in Milton Keynes startete José De Sousa ein wahres Darts-Feuerwerk und fertige Nathan Aspinall mit 8:3 ab. (Alle Spiele und Ergebnisse)