BBL, Playoffs: Ludwigsburg erreicht nach Spiel fünf gegen Brose Bamberg Halbfinale

Nachdem Bamberg den Hauptrundensieger in Spiel fünf gezwungen hat, macht Ludwigsburg ernst und zieht ins Halbfinale ein. Nun geht es gegen Bayern München ums Finale.

Nach vier Spielen in der Viertelfinalserie zwischen den MHP Riesen Ludwigsburg und Brose Bamberg schien die Sensation greifbar nahe. Ein Bamberger Sieg in Spiel fünf und zum ersten Mal in der Geschichte der BBL-Playoffs wäre ein Hauptrundensieger gegen den Tabellenachten im Viertelfinale ausgeschieden. (Alles zur BBL)