BVB vor Deal mit Gregor Kobel: Was wird aus Roman Bürki?

Bürki vor Wechsel im Sommer - zu AS Monaco?

Ein Klub, der diese Anforderungen erfüllen würde, ist AS Monaco – als Dritter haben sich die Monegassen die Chance an der Teilnahme für die Champions League erspielt, müssen jedoch den Weg über die Qualifikation gehen.

Terzic mit Sonderlob an Bürki nach Pokal-Sieg

Der Klub von Trainer Niko Kovac ist nach Informationen von SPORT1 an Bürki interessiert. Der 30-Jährige könnte sich einen Wechsel in die französische Ligue 1 durchaus vorstellen, auch Spanien würde ihn reizen.

Auch wenn Bürki nie jeden beim BVB überzeugen konnte – er verlor sogar seinen Status als Nummer eins an Marwin Hitz, der hinter Kobel die zweite Wahl wäre und dies ohne Murren akzeptieren würde -, hat er dennoch einen wesentlichen Beitrag geleistet zum Erfolg des BVB in den vergangenen Jahren.

"Wenn ich noch einen hervorheben darf, dann bitte Roman Bürki", betonte Terzic nach dem 4:1-Sieg gegen RB Leipzig bei Sky und ergänzte mit Blick auf Bürkis zurückliegende Verletzung und Degradierung: "Er ist in der schwersten Phase seiner Karriere. Was er jetzt in den letzten Monaten seiner Karriere erlebt hat, das ist nicht so leicht."