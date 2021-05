Golf: Tiger Woods in der Reha: Es war noch nie so schmerzhaft

Bei den selbstverschuldeten Crash gegen einen Baum hatte sich der 15-malige Majorsieger schwere Beinverletzungen zugezogen. In einer komplizierten Operation wurden "erhebliche orthopädische Verletzungen" an seinem rechten Unterschenkel und Knöchel behandelt.

Woods will wieder "selbstständig laufen" können

Mit Rehabilitationen kennt sich Tiger Woods bestens aus. Fünfmal bereits wurde er am Rücken operiert, ebenso häufig am linken Knie. Schon oft wurde er abgeschrieben, doch immer wieder kam er zurück. So auch 2019, als er völlig unerwartet zum fünften Mal das US Masters in Augusta gewann.