Tennis: Qualifikantin Niemeier im Halbfinale von Straßburg

Tennis-Nachwuchshoffnung Jule Niemeier (Dortmund) brilliert beim Turnier in Straßburg weiter und steht nach ihren ersten drei Siegen auf der WTA-Tour überhaupt im Halbfinale. Die 21-Jährige setzte sich am Donnerstag zunächst in der Fortsetzung der am Vortag abgebrochenen Partie gegen Shelby Rogers (USA/Nr. 7) mit 6:4, 7:6 (8:6) durch. Am Abend schaltete sie auch Arantxa Rus aus den Niederlanden mit 6:4, 6:1 aus.