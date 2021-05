Eishockey-WM 2021: Slowakei kassiert 1:8-Klatsche gegen Schweiz - USA siegt

Bei der Eishockey-WM in Riga hat es auch die Slowakei erwischt: Als letztes Team verlor der Weltmeister von 2002 sein erstes Turnierspiel - und das deutlich. Nach drei Siegen kassierten die Slowaken in der Gruppe A gegen die Schweiz eine 1:8-Klatsche (0:1, 0:3, 1:4) und liegen nun mit Rekordtitelträger Russland und den Eidgenossen nach Punkten gleichauf. ( Alles Wichtige zur WM 2021 )

USA zieht mit Deutschland gleich

In der Gruppe B zogen die USA nach Zählern mit dem Spitzenreiter Deutschland gleich. Nach dem 4:2 (2:2, 2:0, 0:0) gegen Gastgeber Lettland trennt nur noch die schlechtere Tordifferenz die Amerikaner von Platz eins. Beide Teams treffen am kommenden Montag (15.15 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im STREAM) aufeinander. Die deutsche Nationalmannschaft hatte am Mittwoch nach drei Erfolgen zum Start 2:3 gegen Kasachstan verloren.