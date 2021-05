Japans NOK beginnt mit Sportler-Impfungen

Japans Olympia-Komitee wird voraussichtlich am 1. Juni mit den Impfungen seiner rund 600 Sportler*innen für die Sommerspiele in Tokio beginnen.

Japans Olympia-Komitee wird voraussichtlich am 1. Juni mit den Impfungen seiner rund 600 Sportler*innen für die Sommerspiele in Tokio beginnen. Das gab das JOC am Donnerstag bekannt. Hinzu kommen insgesamt cirka 1000 Trainer und Betreuer, die während der Spiele Kontakt zu Sportlern aus anderen Ländern haben werden. Die Corona-Impfungen werden in Ajinomoto National Training Centre der Hauptstadt durchgeführt.