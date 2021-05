Krankenbett statt DFB-Job: Klose muss Thrombose-Erkrankung auskurieren

"So will und kann ich als Trainer nicht arbeiten. Mir wurde in den folgenden Tagen klar, dass ich so niemals meine Trainerkarriere im Profifußball starten möchte. Entweder richtig oder gar nicht. Oder eben etwas später. Mir war klar, jetzt geht es erst um meine Gesundheit. Die Gesundheit muss jetzt Vorrang haben", sagte der Weltmeister von 2014, dem es mittlerweile wieder "besser" gehe: "Die Schmerzen sind weg, aber ich muss weiterhin die Medikamente nehmen und diese bescheuerten Strümpfe tragen."