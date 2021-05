Eishockey-WM: Dominik Kahun reist zum DEB-Team - so schnell fiel die Entscheidung

Die deutsche Eishockey-Mannschaft begeisterte bei der WM in Riga bereits mit tollen Siegen. ( Alles Wichtige zur WM 2021 )

Der 25-Jährige hat eine stressige Reise nach Riga hinter sich gebracht und befindet sich derzeit in Einzelisolation. "Vor zwei Tagen haben wir (Edmonton Oilers, Anm. d. Red.) noch in Winnipeg das vierte Spiel der Playoff-Serie absolviert. Leider sind wir ziemlich frühzeitig ausgeschieden. Das hätte so keiner erwartet", erklärte Kahun im Gespräch mit SPORT1.