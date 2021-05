Eintracht Braunschweig: Trainer Daniel Meyer entlassen

Eintracht Braunschweig zieht nach dem Abstieg in die 3. Liga personelle Konsequenzen. Daniel Meyer ist nicht mehr Trainer der Niedersachsen.

"Wir haben zwar bis zuletzt immer an den Klassenerhalt geglaubt, gehen die Herausforderung 3. Liga aber nicht unvorbereitet an. Wir haben mit dem Abpfiff in Hamburg den Prozess eines geordneten Neuaufbaus begonnen. Die Entscheidung, den Weg nicht mehr gemeinsam mit Daniel Meyer zu gehen, war der erste Schritt", erklärte Eintracht-Präsident Christoph Bratmann.