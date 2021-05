Arminia Bielefeld: Reinhold Yabo beendet Profi-Karriere

Die Ostwestfalen lösten den Vertrag auf Wunsch des Mittelfeldspielers am Donnerstag mit sofortiger Wirkung auf, Grund dafür sind anhaltende Verletzungsprobleme.

Arabi: "Sind sehr traurig"

Yabo durchlief bis einschließlich der U20 alle Nachwuchsteams des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Für Aufsteiger Arminia, der am letzten Spieltag den direkten Klassenerhalt perfekt gemacht hatte, stand er in der vergangenen Saison in nur 13 Bundesliga-Partien auf dem Feld.