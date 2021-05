Volleyballer legen in Rimini los: "Aufwärts in der Weltrangliste"

Drei Tage nach den Frauen starten in der "Bubble" im Badeort Rimini auch die deutschen Volleyball-Männer in die Nations League.

Am Freitag beginnt der erste Block mit drei Spielen, Auftaktgegner der Mannschaft von Bundestrainer Andrea Giani ist Australien (12.00 Uhr). Kapitän Lukas Kampa reist später nach Italien.

"Wir wollen in diesem Sommer so viele Spiele wie möglich gewinnen, um wichtige Punkte in der Weltrangliste zu sammeln", sagte Giani: "Wir setzen uns in diesen fünf, hoffentlich sechs Wochen Zwischenziele." Aktuell ist die deutsche Mannschaft - auch aufgrund der verpassten WM-Qualifikation 2018 - 21. der Weltrangliste.