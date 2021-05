Nächster klarer Sieg für die Hockey-Männer: "Jungs haben gebrannt"

Die deutschen Hockeymänner haben in der Vorbereitung auf die Olympischen Spiele in Japan den nächsten klaren Sieg eingefahren.

Die deutschen Hockeymänner haben in der Vorbereitung auf die Olympischen Spiele in Japan den nächsten klaren Sieg eingefahren. Der Mannschaft von Bundestrainer Kais al Saadi gelang in Hamburg ein 7:0 (3:0) über Kanada, sieben verschiedene Spieler trugen sich beim Duell gegen den Tokio-Vorrundengegner in die Scorerliste ein.