3. Liga: Schnorrenberg bleibt Trainer beim Halleschen FC

Der Fußball-Drittligist Hallescher FC und Trainer Florian Schnorrenberg (44) haben ihre Zusammenarbeit um zwei Jahre bis 2023 verlängert. Dies teilte der Verein am Donnerstag mit. Schnorrenberg ist seit Juni 2020 Trainer in Halle und belegte mit dem Team in der abgelaufenen Saison den neunten Platz.