Miroslav Klose berichtet von Thrombosen im Bein - Zukunft offen

Miroslav Klose berichtet von großen gesundheitlichen Problemen in der finale Saisonphase mit dem FC Bayern. Seine berufliche Zukunft ist vorerst offen.

Wie der ehemalige Nationalspieler am Donnerstag bekannt gab, leidet er an zwei Thrombosen im Bein, die einen neuen Job vorerst unmöglich machen. "Es fing vor knapp drei Wochen an, dass ich auf einmal heftige Schmerzen im Bein bekam, die ich überhaupt nicht zuordnen konnte", erklärte der 42-Jährige im Interview mit dem Kicker.