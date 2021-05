Champions-League-Finale in Porto: Polizei erwartet "sehr komplexe Operation"

Die Polizei in Porto steckt mitten in den Vorbereitungen für das Champions-League-Finale.

Die Polizei in Porto steckt mitten in den Vorbereitungen für das Champions-League-Finale. Wie der zuständige Polizeikommandant am Donnerstag mitteilte, stehe den Einsatzkräften rund um das Endspiel am Samstag (21.00 Uhr/Sky und DAZN) zwischen Manchester City und dem FC Chelsea "eine sehr komplexe Operation" bevor. Grund sind die 16.500 Fans, die für die Partie im Estadio do Dragao zugelassen sein werden.