Rüdiger kämpft "für immer" gegen Rassismus - auch im Champions-League-Finale

Für diese Menschen spiele er das Finale am Samstag (21.00 Uhr) gegen Manchester City, denn "ihr seid diejenigen, die mit mir gelitten und geweint haben", schrieb der 28-Jährige weiter: "Und wenn ich, so Gott will, den Pokal gewinne, gewinnt ihr den Pokal zusammen mit dem Jungen aus Neukölln."

Rüdiger erzählt in seinem Beitrag sehr offen von dem Rassismus, der ihm als Kind und Heranwachsender in Berlin, aber auch noch als Fußballprofi in Deutschland, Italien und England entgegenschlug und -schlägt. Zahllose Male sei er mit dem N-Wort beleidigt worden, sagt er. Von Kampagnen oder Tweets in den Sozialen Medien als Gegenmittel hält er nichts.