FC Bayern: Wird bei Kingsley Coman wieder Pini Zahavi zum Problem?

Stattdessen schlagen die Münchner Granden zurückhaltende Töne an. Im großen SPORT1 -Interview schließen Ehrenpräsident Uli Hoeneß und der künftige Vorstandsvorsitzende Oliver Kahn große Transfers im Sommer aus. (Kahn und Hoeneß im großen SPORT1 -Interview)

"Das wurde so zwischen dem Vorstand und dem Aufsichtsrat auf der letzten Sitzung besprochen", verriet Hoeneß.

Für Trainer Julian Nagelsmann, Dayot Upamecano und den ablösefreien Omar Richards wurden bislang rund 60 Millionen Euro in die Hand genommen. Viel mehr wird nicht kommen. (BERICHT: FC Bayern gibt Wijnaldum Korb)

FC Bayern will Coman langfristig halten

Neben seinem Vater, der ihn weiterhin hauptverantwortlich berät, hat der Flügelspieler jüngst Pini Zahavi als Berater engagiert und ihm das Mandat für den englischen Markt erteilt. Heißt: Der bei vielen Verantwortlichen gefürchtete Berater darf sich nun in Vertretung von Coman in der Premier League bei den reichen Klubs umhören und das mögliche Interesse erkunden.

Coman hat "geldgierigen Piranha" Zahavi als Berater

Zahavi vertritt David Alaba, der nach langem Hin und Her letztlich seinen Abschied aus München erklärte. Und er vertritt Robert Lewandowski, von dem ein Abschied das Letzte ist, was sie an der Säbener Straße wollen. Und nun vertritt der Israeli auch noch Coman.