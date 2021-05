Tennis: Qualifikantin Niemeier im Viertelfinale von Straßburg

Jule Niemeier steht in der nächsten Runde © Imago

Tennis-Nachwuchshoffnung Jule Niemeier (Dortmund) brilliert beim WTA-Turnier in Straßburg weiter und steht überraschend im Viertelfinale. Nachdem ihr Achtelfinale gegen die an Position sieben gesetzte US-Amerikanerin Shelby Rogers am Mittwochabend wegen Regens unterbrochen werden musste, setzte sich die 21-Jährige tags darauf mit 6:4, 7:6 (8:6) durch. Im der Runde der letzten Acht trifft Qualifikantin Niemeier auf Arantxa Rus aus den Niederlanden.