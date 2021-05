Pleiß greift zu Hause nach EuroLeague-Pokal: "Haben definitiv Titelchancen"

Tibor Pleiß greift mit Anadolu Istanbul beim Final Four der EuroLeague in seiner Heimatstadt nach dem größten Pokal im europäischen Klub-Basketball.

Zwölf Jahre nach seinem Abschied aus Köln greift Tibor Pleiß mit Anadolu Istanbul beim Final Four der EuroLeague in seiner Heimatstadt nach dem größten Pokal im europäischen Klub-Basketball. "Wir haben definitiv Titelchancen", sagte der 31-Jährige dem SID.

Pleiß, der in Bergisch-Gladbach vor den Toren Kölns geboren wurde und im Stadtteil Dellbrück aufgewachsen ist, tritt am Freitag (18.00 Uhr/MagentaSport) mit seinem Team im ersten Halbfinale gegen ZSKA Moskau an. Es kommt zum Duell mit Johannes Voigtmann.