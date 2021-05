Warzone Weapon Guide: M4A1 Stem the Tide Blueprint

Anzeige

Blueprints sind in Warzone recht beliebt. Die M4A1 Blueprint Stem the Tide ist wohl eine der meist gespielten. Wir erklären euch das beste Stem the Tide M4A1 Setup.

Für die M4A1 existieren mehrere Blueprints. Heute wollen wir uns mit einer besonderen befassen: Die Stem the Tide Blueprint – die in diesem Fall in der wirklich sehr passenden Farbe Blau gehalten ist. Die Blueprint stammt noch aus Season 4 von Modern Warfare, was bedeutet, dass sie im aktuellen Battle Pass nicht verfügbar ist.

Die Stem the Tide Blueprint der M4A1 müsst ihr euch mit echtem Geld kaufen: Sie ist Teil des "SERE Kit: Mid-Range"-Bundles und kostet umgerechnet ca. 10 €.

M4A1 Stem the Tide Setup

Die M4A1 ist eine der besten Waffen im Spiel, so viel ist klar. Die Stem the Tide Blueprint lässt die Waffe nur noch ein bisschen gefährlicher aussehen. So oder so ist die Waffe schon sehr präzise, hat eine kurze Nachladezeit und eine hohe Feuerrate. Wir haben hier die besten Aufsätze für euch:

Mündung: Schalldämpfer Monolith

Schalldämpfer Monolith Munition: 60-Schuss-Magazin

60-Schuss-Magazin Schaft: Kein Schaft

Kein Schaft Lauf: Corvus maßgefertigt Meisterschütze

Stem the Tide bringt, wie alle anderen Blueprints auch, vorgefertigte Aufsätze mit. Das bedeutet im Klartext, dass ihr euch die Waffe nicht unbedingt kaufen müsst, sondern sie auch selbst zusammenbauen könnt, wenn ihr auf die blaue Farbe verzichtet. Vorausgesetzt natürlich, ihr seid mit der M4A1 auf Max-Level.