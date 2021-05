FIFA 21: TOTW #35: Wo ist Lewandowski?

Das 35. TOTW bringt einige interessante Spieler in den Ultimate Team Modus. Doch einer fehlt... © EA Sports

Luis Suarez hat Atlético Madrid zur spanischen Meisterschaft geschossen und erhält eine Hero-Karte. Da es ihm allerdings an Tempo fehlt, ist die Karte nichts wirklich Besonderes. Anders sieht es bei Sadio Mane aus. Liverpools Waffe auf dem Flügel ist auch mit seiner TOTW-Karte wirklich stark bewertet. Mit 92 Gesamtstärke und 96 Tempo wird er die Abwehrketten vor einige Probleme stellen.

Robert Lewandowski verpasst Recordbreaker-Karte

Nachdem Robert Lewandowski den "ewigen Rekord" von Gerd Müller für die meisten Tore in einer Bundesliga-Saison pulverisiert hat, haben viele Fans eine Recordbreaker-Karte für den polnischen Stürmer erwartet. Insgesamt haben gleich vier Spieler eine Helden-Karte bekommen – aber Lewandowski ging leer aus.

Weitere überragende Spieler finden sich im TOTW #35 nicht. Luka Modric erhält zwar eine 88 in der Gesamtbewertung, allerdings fehlt es auch ihm an Geschwindigkeit. Erwähnenswert sind Nicolas Pepe und Alvaro Morata. Beide haben wirklich brauchbare Werte, kommen aber nicht an Mane und Suarez ran.