Champions League: Manchester City Favorit im Finale - die Betano-Wettquoten

Im finalen Akt der Champions League stehen sich an diesem Samstag ab 21 Uhr in Porto Manchester City und der FC Chelsea gegenüber.

Erstmals seit langen zehn Jahren und nach vielen Enttäuschungen mit dem FC Bayern und City kann sich Guardiola, der mit dem FC Barcelona 2009 und 2011 die Champions League gewann, auf ein Endspiel in der Königsklasse freuen. Tuchel verlor unterdessen in der vergangenen Saison mit Paris Saint-Germain sein erstes Finale gegen die Bayern.

Während die Citizens erstmals überhaupt in einem Finale der Königsklasse stehen, streben die Londoner ihren zweiten Titelgewinn nach 2012 an, als sie gegen Bayern im Elfmeterschießen in München triumphierten.

+++ Elfmeterschießen: Chelseas einzige Chance? +++

"Wenn wir auf dieses Champions-League-Finale schauen gegen eine Mannschaft wie Manchester City, die beileibe nicht ihre beste Saison in den letzten Jahren gespielt und trotzdem dominiert hat, dann ist eigentlich die öffentliche Meinung klar: Chelsea geht da als Außenseiter rein", sagt Furlong. "Das liegt auch daran, dass Tuchel es in dieser entscheidenden Phase nicht schafft, seine Mannschaft auf diesem hohen Niveau zu halten."

Obwohl Tuchel seine beiden Duelle in dieser Saison mit Guardiola – im FA-Cup-Halbfinale und in der Liga – für sich entscheiden konnte, liegt die Quote bei Betano für einen Chelsea-Sieg bei stattlichen 2,82, für einen Sieg von City dagegen "nur" bei 1,44. "In der Verlängerung das Gleiche: 9,25 bei City und 17,00 bei Chelsea", erklärt Furlong. "Da lohnt es sich schon, gewagt auf Chelsea zu setzen."