Nations League: Volleyballerinnen lassen Belgien keine Chance

Die deutschen Volleyballerinnen haben sich in der Nations League mit dem zweiten Sieg im dritten Spiel in die kurze Pause verabschiedet.

Die deutschen Volleyballerinnen haben sich in der Nations League mit dem zweiten Sieg im dritten Spiel in die kurze Pause verabschiedet. Das Team von Bundestrainer Felix Koslowski schlug Belgien in Rimini 3:0 (25:20, 25:19, 25:13) und hat nun drei Tage frei, bevor es ab Montag weitergeht.