Zinédine Zidane verlässt Real Madrid nach enttäuschender Saison erneut

"Real Madrid C. F. gibt bekannt, dass Zinedine Zidane sich entschieden hat, seine gegenwärtige Zeit als Trainer unseres Vereins zu beenden", heißt es in einem Statement des spanischen Topklubs. Man wolle seine Entscheidung respektieren und sei dem Coach dankbar für seine "Professionalität, seinen Einsatz und seine Leidenschaft während all dieser Jahre zu zeigen, sowie dafür, was er für Real Madrid repräsentiert."