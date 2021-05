Absteiger Schalke holt Kaminski vom VfB

Absteiger Schalke hat für die kommende Spielzeit in der 2. Fußball-Bundesliga den polnischen Innenverteidiger Marcin Kaminski unter Vertrag genommen

Absteiger Schalke 04 hat für die kommende Spielzeit in der 2. Fußball-Bundesliga den polnischen Innenverteidiger Marcin Kaminski unter Vertrag genommen. Wie der Klub am Donnerstag mitteilte, wechselt der 29-Jährige ablösefrei vom VfB Stuttgart zu den Knappen. Er unterschrieb einen Zweijahresvertrag. Kaminski ist bereits der vierte externe Neuzugang der Königsblauen.

Kaminski absolvierte für den VfB 60 Partien in der 1. und 2. Liga. In der Saison 2018/19 war der ehemalige Nationalspieler an Fortuna Düsseldorf ausgeliehen.