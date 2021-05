Swap-Liga LEC: Bwipo wird Jungler bei Fnatic, Selfmade ist weg

G2 Esports hat Rollenwechsel in der LEC salonfähig gemacht. Nun wurde ein schlecht behütetes Geheimnis endlich gelüftet. Bei Fnatic wird getauscht und verabschiedet.

Es klingt eigentlich wie ein Aprilscherz und ist doch die Realität - Gabriël "Bwipo" Rau wird einmal mehr in seiner Karriere die Toplane verlassen und im kommenden Summer Split als starting Jungler für Fnatic auflaufen. In der Vergangenheit hatte er schon die Botlane in Vertretung von Martin "Rekkles" Larsson bespielt.