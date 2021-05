Hoeneß: Flick hat die Bayern "überrascht"

Bayern München fühlte sich vom Wechselwunsch seines Erfolgstrainers Hansi Flick offenbar überrumpelt. "Das war für uns alle eine Überraschung, dass auch trotzdem er so viele Erfolge hatte, es für ihn offensichtlich immer noch etwas Größeres gibt, nämlich Bundestrainer zu werden", sagte Ehrenpräsident Uli Hoeneß am Rande der RTL-Aufzeichnung zur Hall of Fame des deutschen Fußballs.

Hoeneß, Ballack und Kahn sprachen bei der Veranstaltung "Die Nacht der Legenden" zur Aufnahme zehn weiterer Persönlichkeiten in die Hall of Fame des deutschen Fußballs im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund über Flick. RTL zeigt den Abend am Mittwoch (2. Juni) um 23.25 Uhr im Anschluss an die Übertragung vom Länderspiel der DFB-Elf gegen Dänemark sowie in einer längeren Fassung auf TVNow.