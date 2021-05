FC Bayern: So tickt Neuzugang Omar Richards vom FC Reading

Der FC Bayern verpflichtet mit Omar Richards einen englischen Zweitliga-Profi. Dennoch traut ihm eine Legende viel zu. SPORT1 zeigt, was für ein Typ Richards ist.

Es dauerte nur wenige Minuten, bis Omar Richards sich nach der offiziellen Verkündung in den sozialen Medien äußerte.

Kurz nachdem der FC Bayern die Verpflichtung des Mannes vom FC Reading verkündete , schrieb Richards völlig begeistert: "Ich bin überglücklich, dass ich zum FC Bayern gehe. Ich fühle mich geehrt, ein Teil dieses Topklubs mit einer so großen Geschichte zu sein. Ich kann es kaum erwarten, loszulegen, mich weiter zu verbessern und alles zu geben, um dem Team zu helfen und unsere Ziele zu erreichen!"

FC Bayern gibt Richards Vertrag bis 2025

Der Rekordmeister plant also langfristig mit dem Engländer. Dabei hat er bisher nur in der zweiten englischen Liga gespielt und noch nicht nachgewiesen, dass er die Qualität für einen internationalen Topklub hat.

Reicht Richards also den Ansprüchen des FC Bayern oder hat der Klub den nächsten Flop verpflichtet?

Bei den Münchnern sind sie jedenfalls absolut überzeugt vom in Deutschland komplett unbeschriebenen Blatt. "Omar ist ein technisch feiner Spieler für die linke Defensive. Er findet gute Lösungen im Spiel nach vorne, er ist sehr aufmerksam und wir trauen ihm zu, eine gute Rolle für unsere Mannschaft zu spielen", erklärt Sportvorstand Hasan Salihamidzic in der Vereinsmitteilung. ( Die aktuellesten Gerüchte und Fakten im SPORT1 -Transferticker )

Stam schwärmt von Richards

"Omar ist ein Linksverteidiger mit einer Menge Qualität am Ball, Tempo und großem Einsatz." Die niederländische Legende Stam ist auch der größte Förderer des neuen Bayern-Stars gewesen zu Beginn der Karriere. Stam warf Richards in der Saison 2017/18 ins kalte Wasser und verhalf dem gebürtigen Londoner damit zum Profidebüt bei seinem Jugendklub.

Nun ist Stam in der Hauptstadt der südenglischen Grafschaft Berkshire zwar längst Geschichte. Doch der junge Richards hat sich seither kontinuierlich weiterentwickelt - und das, obwohl der Klub eher in den Niederungen der Championship herumdümpelte und nur die regelmäßigen Trainerwechsel eine weitere Konstante bildeten. Unter insgesamt sechs verschiedenen Trainern spielte Richards in den vergangenen Jahren bei Reading.