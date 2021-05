Anzeige

FC Bayern: Kahn und Hoeneß über Nagelsmann, Flick, Salihamidzic, Coman Gipfeltreffen mit Hoeneß und Kahn

Hoeneß und Kahn exklusiv: Neue Top-Transfers "können Sie vergessen"

P. Gottschalk

Die Bayern-Bosse Oliver Kahn und Uli Hoeneß sprechen im großen SPORT1-Interview über Erwartungen an Julian Nagelsmann, Kritik an Hasan Salihamidzic und den Poker um Kingsley Coman.

Gipfeltreffen im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund: SPORT1 traf die Bayern-Bosse Uli Hoeneß und Oliver Kahn zum Doppel-Interview, als am Dienstag die neuen Mitglieder der Hall of Fame feierlich aufgenommen wurden. Auch Oliver Kahn ist jetzt ein Hall-of-Famer. (BERICHT: Fünf Neuzugänge in der Hall of Fame)

"Wobei man mir immer gesagt hat: Wenn man dich ins Museum stellt, musst du aufpassen", scherzte der künftige Vorstandsvorsitzende des FC Bayern. "Aber ich bin überwältigt, was hier im Fußballmuseum auf die Beine gestellt wurde."

Anzeige

Sein ehemaliger Vereinspräsident und aktueller Aufsichtsrat Uli Hoeneß hatte ihn nach Dortmund begleitet, um für eine RTL-Produktion in gemeinsamen Erinnerungen zu schwelgen.

Auf Initiative des Deutschen Fußballmuseums haben führende Sportjournalisten die Gründungself der "Hall of Fame" des deutschen Fußballs gewählt. Ende 2018 entstand die erste Elf © SPORT1-Grafik: Marc Tirl/Getty Images/Imago/Hall of Fame/iStock Nun wird sie zum zweiten Mal erweitert. SPORT1 zeigt, wer es in die Top-Mannschaft der deutschen Fußball-Geschichte geschafft hat © SPORT1-Montage: Getty Images/Imago TOR - SEPP MAIER: Gewann mit der deuschen Nationalmannschaft 1974 die Weltmeisterschaft im eigenen Land. "Die Katze von Anzing" ist mit 95 Einsätzen im DFB-Team Rekordhalter unter den Keepern und verbrachte seine gesamte aktive Karriere... © Getty Images ...beim FC Bayern. Dort und auch bei der Nationalmannschaft war er lange Jahre Torwarttrainer, bis er im Jahr 2008 auch seine Trainer-Karriere beendete. Ein mehr als würdiger Torwart in der Hall of Fame. © Getty Images Anzeige OLIVER KAHN: Dass Maiers Arbeit als Torwarttrainer beim DFB Früchte trug, sieht man an einem seiner Schützlinge. "Der Titan" wurde 2019 neu in die Hall of Fame des DFB aufgenommen. Sein größtes Turnier bestritt Kahn zweifelsohne 2002 bei der WM in Südkorea © getty images Durch seine überragenden Leistungen trug er maßgeblich zum Erreichen des Finals bei. Trotz seines Patzers im Endspiel gegen Brasilien wurde Kahn mit dem Goldenen Ball als bester WM-Spieler ausgezeichnet. 86-Mal stand er für die Nationalmannschaft zwischen den Pfosten © getty images ABWEHR - FRANZ BECKENBAUER: Der "Kaiser" darf natürlich im ersten Hall-of-Fame-Team nicht fehlen. Die Lichtgestalt des deutschen Fußballs führte die Nationalmannschaft 1974 als Kapitän zum Weltmeistertitel © Getty Images Selbiges gelang ihm 1990 nochmal - dann aber als Trainer an der Seitenlinie. Den Großteil seiner aktiven Spieler-Karriere verbrachte der offensive Libero beim FC Bayern München. Was viele wohl nicht mehr auf dem Schirm haben: Auch beim HSV spielte Beckenbauer von 1980-1982 © Getty Images Anzeige ANDREAS BREHME: Einer der Führungsspieler Beckenbauers auf dem Weg zum Titelgewinn 1990 war Andi Brehme. Der beinharte Verteidiger machte seine ersten Schritte als Profi beim 1. FC Kaiserslautern, spielte dann aber auch für den FC Bayern und als einer der ersten deutschen Profis... © Getty Images ... in einer internationalen Top-Liga. Vier Jahre lang schnürte er die Schuhe für Inter Mailand. Unvergessen bleibt sein verwandelter Strafstoß im WM-Finale 1990, der Deutschland zum Weltmeister krönte © Getty Images PAUL BREITNER: Der charismatische Lockenkopf stand ebenfalls in der Weltmeister-Elf von 1974, zudem gewann er die Europameisterschaft im Jahr 1972. Gleich zweimal spielte er für den FC Bayern München, drei Jahre lang aber auch für die "Königlichen" aus Madrid © Getty Images Breitner galt stets als Revoluzzer, der viele Dinge in Frage stellte und Auslöser zahlreicher Debatten im und außerhalb des Fußballs war. Nach dem WM-Gewinn überwarf er sich beispielsweise mit Bundestrainer Schön und erklärte seinen Rücktritt, ehe er sieben Jahre später sein Comeback feierte © Getty Images Anzeige HANS-JÜRGEN DÖRNER: Hans-Jürgen "Dixie" Dörner war von 1969 bis 1985 fester Bestandteil der Nationalmannschaft der DDR. Bereits mit 18 Jahren wurde der Libero zum ersten Mal berufen - genau 100 Länderspiele absolvierte Dörner für die DDR. Sein größter Erfolg war der Gewinn der Goldmedaille bei den Olympischen Spielen 1976 in Kanada © imago Dörner seine gesamte Laufbahn über für Dynamo Dresden. "Dixie" absolvierte über 200 Spiele für Dynamo - fünf Meistertitel und vier Pokalsiege konnte er mit dem Verein feiern. Als Trainer war Dörner unter anderem bei Dresden und der DFB-Jugend aktiv. Auch bei Werder Bremen und dem FSV Zwickau arbeitete Dörner als Coach © imago BERTI VOGTS: Hans-Hubert "Berti" Vogts wird 2020 in die Hall of Fame aufgenommen. Er prägte die 70er Jahre als Spieler von Borussia Mönchengladbach und der deutschen Nationalmannschaft wie nur wenige andere und wurde unter anderem fünf Mal deutscher Meister. Seine größten Erfolge waren der EM-Titel 1972 und der WM-Titel zwei Jahre später © Getty Images Später machte er sich acht Jahre lang als Bundestrainer um den deutschen Fußball verdient. Gekrönt wurden seine Mühen mit dem Gewinn der Europameisterschaft 1996 in England © Getty Images Anzeige MITTELFELD - LOTHAR MATTHÄUS: "Loddar" nahm in seiner Karriere als Spieler an gleich fünf Weltmeisterschaften teil und ist mit 150 Länderspielen immer noch Rekordspieler der deutschen Nationalmannschaft. 1990 führte er das DFB-Team als Kapitän zum Weltmeistertitel in Italien © Getty Images Im selben Jahr wurde er folgerichtig als erster Weltfußballer überhaupt gekürt. Wie Brehme spielte auch Matthäus vier Jahre lang für Inter Mailand, seine prägendste Zeit erlebte er jedoch im Trikot des FC Bayern © Getty Images WOLFGANG OVERATH: Der Weltmeister von 1974 (r.) darf natürlich nicht Fehlen. Overath nahm an drei Weltmeisterschaften teil (1966, 1970 & 1974). 81 Partien bestritt der Mittelfeldregisseur für die Nationalmannschaft. Am WM-Titel hat Overath als Stammspieler (zwei Tore im Turnier) maßgeblichen Anteil © imago Seine große Vereinsliebe war und ist der 1. FC Köln. Overath spielte von 1963 bis 1977 für den "Effzeh" - einen Meistertitel und zwei DFB-Pokaltitel durfte er mit Köln feiern. Auch später prägte Overath den Verein: Von 2004 bis 2011 war er Präsident der Geißböcke © imago Anzeige MATTHIAS SAMMER: Gewann auf europäischer Ebene sämtliche Titel, die es zu gewinnen gibt: Champions-League-Sieger, Weltpokalsieger, Deutscher Meister. Zunächst für die damalige DDR berufen, lief Sammer nach dem Fall der Mauer für Deutschland auf... © Getty Images ... und wurde mit der Nationalmannschaft 1996 Europameister. Den Großteil seiner Karriere auf Vereinsebene verbrachte "Motzki" bei der Borussia aus Dortmund. Mit den Schwarz-Gelben wurde er als Trainer im Jahr 2002 Deutscher Meister © Getty Images GÜNTER NETZER: Vielen jüngeren Fußballinteressierten vor allem als TV-Experte in der "ARD" bekannt war Netzer zu seiner aktiven Zeit eine der schillerndsten Figuren der Bundesliga. Der begnadete Mittelfeldspieler gehörte ebenfalls der Weltmeister-Elf von 1974 an. Ein Jahr zuvor wechselte er von Borussia Mönchengladbach zum großen Real Madrid und galt unter anderem wegen seinem extravaganten Lebensstil als einer der einflussreichsten Fußballer seiner Zeit © Imago MICHAEL BALLACK: Der "Capitano" führte die deutsche Nationalmannschaft jahrelang an - unter anderem beim umjubelten Sommermärchen von 2006. Der dreimalige Fußballer des Jahres feierte außerdem mit dem FC Bayern und Chelsea viele nationale Erfolge - und wurde mit Kaiserslautern Meister. Gehört in der Hall of Fame zum Jahrgang 2020 © Getty Images Anzeige ANDREAS MÖLLER: Weltmeister (1990), Europameister (1996), Champions-League-Sieger (1997), UEFA-Cup_Sieger (1993), "Andy" Möller. Gewann neben den internationalen Titeln auch in Deutschland einfach alles. Mit Borussia Dortmund wurde er zwei Mal Meister, den Pokal holte er auch mit Schalke und der Eintracht. Seit 2020 in der deutschen Ruhmeshalle © Imago FRITZ WALTER: Als Kapitän und Führungsspieler eine der Schlüsselfiguren auf dem Weg zum ersten deutschen WM-Triumph 1954. Auf Vereinsebene hielt er in der Bundesliga dem 1. FC Kaiserslautern jahrelang die Treue und verhalf den Pfälzern zu zwei deutschen Meisterschaften. Insbesondere seine Fähigkeit, ein Spiel "lesen" zu können, machten ihn zu einem der besten Spieler seiner Generation © dpa Picture-Alliance STURM - GERD MÜLLER: Der "Bomber der Nation" ist bis heute mit unglaublichen 365 Toren der Rekordtorschütze der Bundesliga. Seine Treffer-Quote für den DFB ist sogar noch besser: 68 Tore in 62 Länderspielen! Müller galt als Instinkt-Fußballer, der immer zur richtigen Zeit... © Getty Images ... am richtigen Ort war. Mit den Bayern gewann er dreimal den Europapokal der Landesmeister und mit der Nationalmannschaft den Weltmeister-Pokal 1974. In seiner Karriere wurde Müller insgesamt 18 mal Torschützenkönig in verschiedenen Wettbewerben © Getty Images Anzeige UWE SEELER: "Uns Uwe" spielte seine gesamte Karriere beim Hamburger Sportverein. Zu seiner Zeit galt Seeler als der beste Mittelstürmer der Welt. In 476 Spielen für den HSV erzielte er sensationelle 404 Tore © Getty Images Auch für die Nationalmannschaft gelangen ihm in 72 Spielen beachtliche 43 Treffer, zum ganz großen Wurf reichte es für ihn jedoch nicht. 1966 wurde er im Finale von Wembley Vizeweltmeister, 1970 wurde er mit seiner Mannschaft Dritter © Getty Images HELMUT RAHN: Aufgrund seiner Führungsqualitäten gab man ihm den Spitznamen "Der Boss". Belegte seinen Ruf mit dem entscheidenden Treffer im WM-Finale 1954 in Bern. Gegen die übermächtig erscheinende Ungarn machte sich Rahn unsterblich © Getty Images JÜRGEN KLINSMANN: Einer der "Neuzugänge" in der Hall of Fame von 2019. Klinsmann wurde 1990 Weltmeister und 1996 Europameister. In 108 Spielen für Deutschland traf er 47-Mal. Elf Treffer gelangen ihn bei WM-Endrunden. Nur Miroslav Klose (16 Tore) und Gerd Müller (14 Tore) haben mehr auf ihrem Konto © imago Anzeige Auch als Nationaltrainer machte sich Klinsmann einen Namen. Nach dem Rücktritt von Rudi Völler und dem enttäuschenden Abschneiden bei der EM 2004 (Aus in der Gruppenphase) schafften "Klinsi" und sein neu zusammengestelltes DFB-Team das "Sommermärchen" bei der WM 2006 in Deutschland © Getty Images KLAUS FISCHER: Einer der besten Stürmer, die die Bundesliga je erlebt hat. 268 Tore schoss der gebürtige Bayer, der für den FC Schalke, Köln und Bochum auflief, in der Bundesliga. Nur Gerd Müller traf bis 2020 häufiger. Erster Schalke in der Hall of Fame © Imago Die ganz großen internationalen Erfolge blieben dem WM-Finalisten von 1982 versagt. Seine berühmt-berüchtigten Fallrückziehertore, die ihn weit über die deutschen Grenzen hinaus bekannt machten, sind aber für die Ewigkeit © Imago RUDI VÖLLER: Es gibt nur einen Rudi Völler - und der gehört seit 2020 zu den Mitgliedern der Hall of Fame. Weltmeister von 1990 und mit Olympique Marseille auch Champions-League-Sieger (1993). War außerdem vier Jahre als Trainer des DFB-Teams tätig und führte die Truppe 2002 bis ins Finale. © Imago Anzeige TRAINER - SEPP HERBERGER: Hauptverantwortlich für das "Wunder von Bern", als das das WM-Finale in die Annalen einging, war jedoch Sepp Herberger. Der Trainer der ersten deutschen Weltmeistermannschaft stand für den DFB insgesamt unglaubliche 22 Jahre an der Seitenlinie © Getty Images HELMUT SCHÖN: Von 1964 bis 1978 betreute Schön die Nationalmannschaft als Trainer. 1972 wurde er Europameister, 1974 Weltmeister. Schöns begeisternder Spielstil sorgte national wie international für Aufmerksamkeit. Er selbst bestritt 16 Länderspiele - unter Sepp Herberger. Dabei gelangen ihm 17 Tore © Getty Images

Der SPORT1 Podcast "Meine Bayern-Woche" auf podcast.sport1.de, in der SPORT1 App und den gängigen Streaming-Plattformen Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Deezer und Podigee

Beim SPORT1-Interview gab es zum Saisonabschluss einiges zu besprechen: die Erwartungen an den neuen Trainer Julian Nagelsmann, die ständige Kritik an Sportvorstand Hasan Salihamidzic, das erwartete Pokerspiel um Kingsley Coman, die Furcht vor der neuen Saison.

Hoeneß: "Aus diesem Holz sind Bayern-Spieler geschnitzt"

SPORT1: Bayern München feiert die neunte Meisterschaft in Folge, andere Topklubs in Europa wurden gestoppt. Bedeutet Ihnen das was?

Oliver Kahn: Das bedeutet uns sogar sehr viel. Wenn man sieht, wie die Mannschaft sich freut, wie die Mannschaft feiert und den Erfolg genießt, kann ich keine Abnutzungserscheinungen erkennen. Jetzt setzt sich die Mannschaft das nächste große Ziel. Sie kann etwas erreichen, was noch kein Klub in einer der europäischen Top-Ligen geschafft hat: die zehnte Meisterschaft in Folge.

Uli Hoeneß: Wir haben eine charakterstarke Mannschaft, die beseelt davon ist, Titel zu gewinnen. Joshua Kimmich sprach noch in der Meisternacht davon, dass er jetzt Europameister werden will - er will vorher gar nicht in Urlaub fahren. Oliver Kahn war früher genauso. Aus diesem Holz sind Spieler von Bayern München geschnitzt.

Kahn (lacht): In Urlaub fahren fand ich jetzt nicht so schlecht.

Anzeige

Uli Hoeneß (r.) und Oliver Kahn nahmen Stellung zu den großen Themen beim FC Bayern

Wie werden Abgänge von Alaba, Boateng und Martínez kompensiert?

SPORT1: Ist eine Durststrecke tolerierbar, dass man ohne Titel bleibt - wie andere Top-Klubs in Europa auch?

Hoeneß: Grundsätzlich ist das immer möglich - aber das wird's beim FC Bayern nie geben, dass man sagt: Kein Titel ist auch nicht so schlimm. Das kann zwar mal passieren unter gewissen Voraussetzungen. Aber wir verlieren zur neuen Saison ja kaum Qualität. Was wir verlieren, haben wir durch Dayot Upamecano ersetzt.

"Herz der Mannschaft!" Flicks emotionale Abschiedsworte für Alaba

SPORT1: Schon Trainer Hansi Flick hat bemängelt, dass die Qualität der Mannschaft zum Vorjahr schlechter geworden ist. Das war einer seiner Kritikpunkte. Jetzt gehen noch Alaba, Boateng, Martínez. Da muss doch mehr passieren als Upamecano.

Hoeneß: Man muss sich endlich mal vor Augen führen, was die Corona-Krise auch für den FC Bayern bedeutet. Uns fehlen mal locker 80 bis 100 Millionen Euro Zuschauereinnahmen. Und die kriegen wir auch nicht zurück. Das heißt: Alle Vereine, die seriös arbeiten, können keine großen Investitionen machen. Und die Ansicht, dass die Mannschaft schlechter geworden ist, habe ich nie geteilt. In der Champions League hätten wir dieses Jahr noch mehr erreicht, wenn Robert Lewandowski gegen Paris nicht verletzt gewesen wäre.

Kahn: Zudem haben auch noch Leon Goretzka und Serge Gnabry gefehlt.

Anzeige

Coman holt Zahavi - droht Abgang wie bei Alaba?

SPORT1: Kingsley Coman wird eine Schlüsselposition in der Planung sein. Können Sie ihn halten?

Hoeneß: Warum fragen Sie das? Er hat doch zwei Jahre Vertrag ...

SPORT1: ... und jetzt Pini Zahavi als Berater genommen, den Sie beim Poker mit David Alaba als Piranha bezeichnet haben. Den holt Coman ja nicht, wenn er nichts vorhätte.

Hoeneß: Ich kann nur darauf hinweisen, dass der Spieler noch zwei Jahre Vertrag hat. Alles andere werden wir sehen. Das werden Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic schon richten. Die Unterstützung vom Aufsichtsrat mit Herbert Hainer haben sie. Wir haben auch die Sache Alaba gemeinsam gut über die Bühne gebracht.

"Geldgieriger Piranha!" Hoeneß schießt gegen Alaba-Berater

Alaba? "Nicht bereit, den geforderten Preis zu bezahlen"

SPORT1: Sie haben David Alaba am Ende verloren.

Hoeneß: Wir waren einfach nicht bereit, den geforderten Preis für ihn zu bezahlen. Das wird auch in Zukunft so sein: Wenn Preise aufgerufen werden, die nicht darstellbar sind, dann wird's keine Vertragsverlängerung beim FC Bayern geben. Ich habe das Gefühl, dass die betriebswirtschaftlichen Aspekte von einigen Journalisten nicht ausreichend berücksichtigt werden.

SPORT1: Vor Ihnen sitzt ein Betriebswirtschaftler.

Anzeige

Hoeneß: Ihr fragt immer nur nach neuen Spielern. Aber wo das Geld herkommen soll? Diese Frage stellen sich die Wenigsten. Schauen Sie mal, was aus einigen großen Vereinen in der Welt geworden ist. Barcelona, Real Madrid, Juventus Turin ...

Kahn: ... die haben immer diese Gehälter weiterbezahlt. Jetzt stehen sie vor erheblichen Problemen. Das möchte ich mit Bayern München nicht erleben. Wir haben hier im Klub mit Blick auf wirtschaftliche Aspekte unsere klaren Vorstellungen. Deshalb bin ich, auch was Verhandlungen mit Zahavi betrifft, äußerst entspannt.

"Wollt ihr Coman?" Bayern droht Ärger durch neuen Berater

Hoeneß: "Die nächsten zwei Jahre werden katastrophal"

SPORT1: In letzter Konsequenz muss man sich vom Anspruch auf internationale Titel dann lösen.

Hoeneß: Warten wir das doch mal ab. Schauen Sie: Die Probleme, die wir haben, haben die anderen Vereine doch auch. Wenn ich immer höre: Der Spieler hat ein Angebot zum Beispiel von Barcelona, dann frage ich mich: Wie wollen die das finanzieren? Die nächsten zwei Jahre im Fußballgeschäft werden katastrophal. Das sage ich Ihnen jetzt schon.

SPORT1: Bei den Spitzenklubs?

Hoeneß: Im gesamten Fußball! Weil die wirtschaftlichen Defizite, die aufgelaufen sind und mindestens noch ein Jahr andauern, enorm sind.

Kahn: Wer immer in der Lage sein wird, hinzulangen, sind die Engländer. Aber die hatten 2,7 Milliarden Fernseheinnahmen. Wir in der Bundesliga 1,3 Milliarden. Diese Schere bleibt jetzt erst mal gleich. Wir sind aber dennoch absolut konkurrenzfähig, weil wir eine gute Kultur haben. Diese Winning Culture, wie ich immer sage, ist bei uns sehr stark ausgeprägt. Und das wird noch sehr wichtig werden.

Anzeige

UEFA eröffnet Verfahren gegen Super League

Hoeneß: "Es wird keine großen Transfers geben"

SPORT1: Trotzdem müssen Sie, wenn Sie zum Beispiel Wijnaldum von Liverpool holen wollen, viel Geld zahlen.

Hoeneß: Ich habe gehört, dass an diesem Spieler bei uns gar kein Interesse besteht. (BERICHT: FC Bayern gibt Wijnaldum Korb)

SPORT1: Nicht?

Hoeneß: Es wird keine großen Transfers geben. Können Sie vergessen. Das wurde so zwischen dem Vorstand und dem Aufsichtsrat auf der letzten Sitzung besprochen.

SPORT1: Weiß Ihr neuer Trainer Julian Nagelsmann das?

Hoeneß: Auch er kennt die Situation im Weltfußball.

SPORT1: Herr Kahn, war die Personalie Nagelsmann Ihre wichtigste beim FC Bayern bisher?

Anzeige

Kahn: Natürlich war es eine wichtige Personalie. Aber ich war schon vorher in alle wichtigen Entscheidungen involviert. Ob das die Vertragsverlängerungen bei Manuel Neuer oder Thomas Müller waren oder der Transfer von Leroy Sané. Das bekommt jetzt alles mehr Bedeutung, klar, weil der Zeitpunkt meiner Verantwortung immer näher rückt.

Nagelsmanns Umbruch: "Direkt noch radikaler"

Kahn: Haben Nagelsmann schon sehr lange beobachtet

SPORT1: Warum Julian Nagelsmann? Ein Trainer, der noch nichts gewonnen hat. Warum macht den FC Bayern zuversichtlich, dass die Personalie funktioniert?

Kahn: Julian ist kein Schnellschuss gewesen. Als Verein ist man immer verpflichtet, sich Gedanken zu machen, was passiert, wenn das mit dem aktuellen Trainer nicht funktioniert. Oder sowas passiert wie jetzt mit Hansi Flick, der zur Nationalmannschaft gegangen ist. Wir haben Julian und seine Entwicklung schon sehr lange beobachtet.

SPORT1: Er hat sein zweites DFB-Pokalfinale verloren.

Kahn: Ich finde es gar nicht schlecht, dass wir einen Trainer verpflichten, der nicht so hochdekoriert ist, sondern hochehrgeizig. Wir holen ihn, weil wir von seiner Qualität überzeugt sind und er sich sehr stark mit dem Verein identifiziert, das war ein wichtiger Aspekt. Es war schon immer ein Traum von ihm, einmal Trainer bei Bayern München zu sein. Wir setzen in den nächsten Jahren ein Hauptaugenmerk auf jüngere Spieler. So wie es Hansi Flick gelungen ist, Jamal Musiala auf ein höheres Niveau zu bringen. Julian hat in Hoffenheim und Leipzig gezeigt, dass er Mannschaften besser machen und junge Spieler weiterentwickeln kann.

Hoeneß: Als Hansi Flick bei uns vor anderthalb Jahren übernommen hat, hatte er zu diesem Zeitpunkt auch nichts gewonnen. Er hat bewiesen, dass man in kürzester Zeit sieben Titel holen kann. Da mache ich mir keine Sorgen.

Chance oder Risiko? So viel Macht erhält Flick beim DFB

Anzeige

SPORT1: Immerhin war Hansi Flick schon Weltmeister.

Hoeneß: Aber nicht als Cheftrainer.

SPORT1: Angesichts der Ablöse von 15 Millionen Euro plus X, die man RB Leipzig zahlen muss: Ist das Risiko noch überschaubar, das man bei ihm mit einem Fünfjahresvertrag eingeht?

Kahn: Wir sind beim FC Bayern nicht ganz auf den Kopf gefallen. In München sind fünf Jahre eine lange Vertragslaufzeit. Damit wollten wir demonstrieren, dass wir in Zukunft etwas vorhaben und dass wir die nächste Ära aufbauen wollen. Eines war uns wichtig: Kontinuität auf der Trainerposition.

Hoeneß: Man ist selten so unter Druck, wie wir das jetzt waren. Durch die Entscheidung von Hansi, die Aufgabe beim DFB zu übernehmen, musste der Verein zügig handeln. Wenn man Wochen oder Monate herumgeeiert hätte, hätte man Hansi Flick nicht aus dem Vertrag lassen können. Deshalb war es absolut richtig, dass man schnell Nägel mit Köpfen gemacht hat. Wenn man zwei Monate gewartet hätte, hätte man vielleicht etwas mehr Spielraum gehabt. Aber auch zwei Monate länger Ärger. Seitdem ist Ruhe. (Spielplan und Ergebnisse der Fußball-EM 2021)

Hat sich der FC Bayern zu wenig um Flick bemüht?

SPORT1: Aber tut es nicht gleichzeitig weh, dass man Identifikationsfiguren wie Hermann Gerland als Co-Trainer vorzeitig gehen lässt?

Kahn: Absolut. Wir alle im Klub wissen, was wir Hermann Gerland zu verdanken haben. Ich zum Beispiel habe ja zu meiner aktiven Zeit noch selbst mit ihm gearbeitet. Wir kennen seine enormen Qualitäten und sein Auge für junge Spieler.

Nagelsmann erklärt Gerland-Abgang

Anzeige

SPORT1: Hätten Sie mehr tun können, um Hansi Flick zum Bleiben zu bewegen?

Kahn: Ich hatte viele Gespräche mit Hansi. Zwischendurch hatte ich das Gefühl, wir kriegen das hin. Aber dass das Thema Nationalmannschaft in ihm gearbeitet hat, als Jogi Löw seinen Rücktritt nach der EM angekündigt hat, ist nicht wegzudiskutieren. Letztendlich hat er seine Entscheidung getroffen und uns mitgeteilt. Es wäre aus unserer Management-Sicht fahrlässig gewesen, danach nicht sofort zu handeln.

Flick vs. Salihamidzic? "Haben sicherlich nicht alles richtig gemacht"

SPORT1: Ist es nicht eher fahrlässig, dass man Zwistigkeiten des Trainers mit dem Sportvorstand Hasan Salihamidzic nicht in den Griff bekommt?

Kahn: Es liegt in der Natur der Sache, dass es da auch mal unterschiedliche Auffassungen geben kann. Der Trainer schaut immer auf den aktuellen Kader. Der Sportvorstand muss vor allem in der Coronazeit auf die wirtschaftlichen Aspekte achten. Trotz der Reibereien haben wir meiner Meinung nach alles versucht, um Hansi in München zu halten. Aber irgendwann muss man seine Entscheidung respektieren.

SPORT1: Aber ist es nicht ungewöhnlich, dass die Reibereien öffentlich geworden sind?

Kahn: Es ist nicht so, dass wir uns im Rückblick alle auf die Schulter klopfen. Wir haben sicherlich nicht alles richtig gemacht. Auch wir werden uns in den nächsten Wochen hinsetzen und zurückschauen, was wir hätten besser machen können. Wo wir uns anders hätten verhalten müssen. Nur: Jetzt ist die Situation, wie sie ist. Aber in der Vergangenheit sind schon häufiger große Spieler und große Trainer weggegangen, und fast immer ging es beim FC Bayern noch erfolgreicher weiter. Das sollten wir im Hinterkopf behalten.

Brazzo und Nagelsmann: Passt das überhaupt?

Anzeige

SPORT1: Warum sind Hasan Salihamidzic und seine Arbeit immer so umstritten?

Kahn: Hasan hat die schwierige Aufgabe, Transfers in Zeiten von Corona abzuwickeln. Aber ein Klub wie Bayern München muss das verkraften können. Es gibt eine ausgeprägte Streitkultur bei uns. Das ist auch Teil unseres Erfolgs: dass es so viele starke Persönlichkeiten gibt. Trotzdem findet man zum Schluss immer zu einem Konsens.

Hoeneß: Ich kann die Kritik an Salihamidzic nicht nachvollziehen. Ich war 40 Jahre beim FC Bayern in leitender Funktion und bin weiterhin im Aufsichtsrat. Immer, wenn wir einen Spieler gekauft haben, waren alle im Verein dafür verantwortlich. Und nicht der Trainer oder der Manager alleine. Das ist jetzt nicht anders. Tatsache ist: Hasan kann gar nicht alleine Spieler kaufen. Das lässt die Satzung der FC Bayern München AG gar nicht zu. Bei jedem Transfer muss auch die Unterschrift von Karl-Heinz Rummenigge oder einem anderen Vorstandsmitglied drauf sein.

SPORT1: Trotzdem ging Hansi Flick auf Distanz zu ihm.

Hoeneß: Wir schauen jetzt alle nach vorne und wünschen Hansi Flick für seine Aufgabe beim DFB alles Gute. (Alles Wichtige zum DFB-Team)

"Home Ground": Neuer zeigt deutsches EM-Quartier

SPORT1: Am Ende wurde der FC Bayern trotzdem Meister - mit vier Saisonniederlagen. Beunruhigt Sie das?

Hoeneß: Kein bisschen. Wir hatten im Sommer ein Riesenprogramm an Spielen. Da gibt es hundert Gründe, warum wir mal nicht mit 20 Punkten Vorsprung Meister werden.

Anzeige

SPORT1: Absolut. Aber wundert es Sie nicht, dass die Konkurrenten Ihre Schwächephasen nicht ausnutzen?

Hoeneß: Das müssen Sie die anderen fragen. Nicht uns.

SPORT1: Aber sind Sie nicht überrascht?

Hoeneß: Das ist nicht unser Problem. Wir haben versucht, aus der Situation das Beste zu machen - und eine einzigartige Titelsammlung geholt.

SPORT1: Ohne Frage. Aber irgendetwas müssen RB und BVB falsch machen.

Hoeneß: Wieso? Vielleicht sind wir so gut, dass es schwer ist, da heranzukommen.

SPORT1: Oder die anderen nicht gut genug.

Hoeneß: Natürlich haben wir einen riesigen Schatz an Know-How und einen wirtschaftlichen Vorsprung, den wir uns hart erarbeitet haben. Jetzt gilt es, diesen Vorsprung zu halten. Bei uns zeigen die Zahlen auch, dass die Geisterspiele ein riesiges Loch in die Kasse gerissen haben.

Anzeige

SPORT1-Chefredakteur Pit Gottschalk (M.) traf die Bayern Bosse Uli Hoeneß (r.) und Oliver Kahn (l.) zum Interview

Haaland? "Wie sollen wir das finanzieren?"

SPORT1: Von RB Leipzig haben Sie zwei Verstärkungen geholt, den Trainer und einen Innenverteidiger. Bei Erling Haaland vom BVB stellt sich nicht die Frage, ob sie sich leisten können, ihn zu holen. Sondern: Ob Sie es sich leisten können, ihn nicht zu holen. Er ist der Superstürmer der nächsten Generation nach Lewandowski.

Hoeneß: Wie sollen wir das finanzieren?

SPORT1: Vielleicht haben Sie keine andere Wahl.

Hoeneß: Sie meinen: Lieber in den Abgrund und Meister werden um jeden Preis? Das wird es bei uns nie geben.

Haaland Spieler der Saison! Aber warum nicht Lewandowski?

Salary Cap: Sorgt Corona für eine Revolution?

SPORT1: Ich bin überrascht, wie vorsichtig Sie plötzlich argumentieren. Sie waren mal anders.

Hoeneß: Nein, nein. Wir haben eine Ausgangsposition, die wir in 50 Jahren nicht hatten.

Anzeige

Oliver Kahn: Ich glaube, das ist bei den Leuten noch nicht angekommen.

Hoeneß: Ich denke, viele haben das immer noch nicht wirklich begriffen: Corona ist eine Situation, die unsere Gesellschaft noch nie hatte. So ein Virus ist ein unsichtbarer Gegner. Und keiner weiß, ob er nicht zurückkommt. Wir dürfen keine Risiken eingehen und müssen alle miteinander kleinere Brötchen backen.

Kahn: Wir müssen uns unsere finanzielle Kraft zurückholen. Und vielleicht haben wir jetzt in der Krise die Chance, über einen Salary Cap, eine Gehaltsobergrenze, ernsthaft nachzudenken. Wenn eine Deckelung der Gehälter käme und eine Verschärfung von Financial Fairplay, dann sind die Voraussetzungen wieder andere. Aber im Moment müssen wir den Ball flachhalten.

So plant Bayern die Zukunft mit Nagelsmann

SPORT1: Dann müssten mehr Talente aus dem Bayern-Campus kommen.

Hoeneß: Über Jahre waren wir in diesem Bereich schwach, das ist richtig. Aber Alphonso Davies und Jamal Musiala haben wir als ganz junge Spieler geholt und hochgebracht.

Kahn: Und Chris Richards. In den letzten ein, zwei Jahren hat sich da etwas entwickelt. Weil Sie Julian Nagelsmann eben ansprachen: Wir gehen bei ihm davon aus, dass er viele junge Spieler entwickelt. Das wird eine Variante sein, mit der der FC Bayern in Zukunft verstärkt arbeiten muss.

Höchster Standard! So sieht Bayerns neuer Alltag am Campus aus

SPORT1: Aber vom deutschen Nachwuchs hören wir ja nichts Gutes.

Anzeige

Hoeneß: Ja, vom DFB kommt mir zu wenig. Bisher ist der Verband jedenfalls mit keinen Konzepten an die Öffentlichkeit getreten. DFB, DFL und die Vereine müssen sich gemeinsam auf die neue Situation vorbereiten. Die Jugendlichen hocken alle vor dem Computer. Die zurückzuholen zum Fußball, das wird eine Herkules-Aufgabe.

SPORT1: Oder Bayern München schickt endlich einen Vertreter, der mitentscheidet.

Hoeneß: Das ist schwierig. Ich denke eher, die DFB-Verantwortlichen sollen mal vernünftige Vorschläge machen, wie es bei ihnen weitergehen soll.

SPORT1: Angeblich ist Oliver Mintzlaff ein Kandidat, um Christian Seifert als DFL-Geschäftsführer nachzufolgen.

Hoeneß: Ich habe das gehört. Aber ich weiß nicht, ob das konkret wird.

Kahn: Ich kann dazu nur sagen, dass die DFL einen hochprofessionellen Prozess aufgesetzt hat.