Manchester United: David de Gea nach Elfmeter-Drama kritisiert

David de Gea schlich am Pokal vorbei, ohne ihn anzuschauen. Kaum war der Spanier an der Trophäe vorbeigeschritten, da streifte er die Silbermedaille mit hängendem Kopf ab.

Manchester United: De Gea erlebt persönliches Drama

Es wurde zu so einem langen Drama, weil die Keeper keinen Ball pariert hatten, bis zu de Geas Fehlschuss alle Profis trafen. Der ManUnited-Keeper ließ damit laut Sun nun die letzten 40 Strafstöße in Folge an sich vorbei ins Netz gehen.

Ex-Profi kritisiert Solksjaer wegen de Gea

Ex-Profi Chris Sutton wurde in seiner Kolumne für die Daily Mail am deutlichsten. Er schrieb: "Ole Gunnar Solskjaer hat einen Fehler gemacht. Der ManUnited-Boss hätte Dean Henderson, der eine viel bessere Elfmeterbilanz hat, für das Elfmeterschießen bringen sollen."

Solksjaer dachte an Auswechslung von de Gea

"Man geht natürlich jedes Szenario durch. Und es war mir im Vorfeld des Spiels durch den Kopf gegangen, aber wir hatten Vertrauen in David und waren vorbereitet", erklärte der Coach. Er wusste also von der Horrorbilanz des Keepers. Er fügte an: "Bei einem Elfmeterschießen kann alles passieren. Ich habe mich an den Torhüter gehalten, der das ganze Spiel über gespielt hat."