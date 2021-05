Bundesliga: FC Bayern verpflichtet Omar Richards aus England

Wie der deutsche Rekordmeister am Donnerstag bekannt gab, hat der Linksverteidiger Omar Richards einen langfristigen Vertrag bis 2025 unterschrieben. Der 23-Jährige kommt ablösefrei vom englischen Zweitligisten FC Reading.

Richards, der auch in der Innenverteidigung spielen kann, ist nach Dayot Upamecano von RB Leipzig der zweite Neuzugang für die Defensive. "Wir freuen uns, dass Omar zum FC Bayern kommt", erklärte Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic: "Omar ist ein technisch feiner Spieler für die linke Defensive. Er findet gute Lösungen im Spiel nach vorne, er ist sehr aufmerksam und wir trauen ihm zu, eine gute Rolle für unsere Mannschaft zu spielen."

SPORT1 hatte schon im Februar von einer Einigung zwischen Richards und den Bayern berichtet. Wegen seiner Vielseitigkeit in der Defensive gilt er als guter Backup - die Bayern haben sich jüngst mit David Alaba, Jerome Boateng und Javi Marínez von gleich drei namenhaften Größen getrennt.

Richards: Bayern-Wechsel eine "große Ehre"

Bei Reading kam Richards in der abgelaufenen Saison in 42 Pflichtspielen zum Einsatz. Ein Tor oder eine Vorlage wollten ihm dabei nicht gelingen. Zu den großen Stärken des ehemaligen zählen seine Schnelligkeit, Zweikampfstärke und die Qualitäten in der Spieleröffnung.