French Open: Naomi Osaka plant Medien-Boykott - keine Rücksicht auf Spieler

Naomi Osaka (r.) will bei den bevorstehenden French Open nicht mit den Medien sprechen © Imago

Die viermalige Grand-Slam-Siegerin Naomi Osaka wird während der kompletten Dauer der am Sonntag beginnenden French Open der Presse fernbleiben.

Wie die 23 Jahre alte Japanerin am Donnerstag via Twitter mitteilte, werde sie sämtliche Medientermine in Paris boykottieren.