Eishockey-WM 2021, Finalrunde: Termine, Spielplan, Modus & TV-Übertragung

Die Eishockey-WM in Lettland geht in die entscheidende Phase. SPORT1 präsentiert alle wichtigen Infos rund um den Modus, Spielplan und die TV-Übertragungen.

Die Eishockey-WM in der lettischen Hauptstadt Riga geht in die entscheidende Phase.

Ursprünglich sollte das Turnier zusätzlich auch in Weißrussland stattfinden, doch wegen der angespannten politischen Lage in dem Land finden alle Partien in Lettland statt.

Deutschland gegen Schweiz gefordert

Als Tabellendritter der Gruppe B steht für das DEB-Team am Donnerstag das Duell mit der Schweiz an ( ab 15 Uhr LIVE auf SPORT1 im Free-TV und Livestream ).

Die Favoriten auf den Titel

Deutschland ist gut in die WM gestartet und hat in der Vorrunde gegen Italien, Norwegen und Kanada starke Leistungen gezeigt. Danach folgten allerdings drei knappe Niederlagen (2:3 gegen Kasachstan, 1:2 gegen Finnland und 0:2 gegen die USA). Erst im letzten Gruppenspiel konnten Söderholms Schützlinge gegen Lettland wieder einen Erfolg einfahren.

Die deutsche Auswahl gehört daher wohl nicht zu den Top-Favoriten, darf sich aber durchaus Chancen ausrechnen. Denn: Der Sieg zum Abschluss der Vorrunde könnte für das DEB-Team zum Vorteil werden. "Wenn du so ein knappes Spiel gewinnst, gerade so ein Do-or-die-Spiel, gibt das sehr viel Energie", erklärte Matthias Plachta bei SPORT1 .

Jubilar Plachta lobt Energie im "Do or Die-Spiel"

Der Modus der Eishockey-WM

16 Teams haben in zwei Achter-Gruppen um den Einzug in die K.o.-Phase gekämpft. Die vier bestplatzierten Teams jeder Gruppe, wobei bei Punktgleichheit der direkte Vergleich zählte, stehen nun im Viertelfinale. Jetzt geht es im K.o.-Modus weiter. ( Hier zu den Tabellen der Eishockey-WM )

1. Platzierung in der Gruppe

2. Punkte in der Gruppenphase

3. Tordifferenz in der Gruppenphase

4. Erzielte Tore in der Gruppenphase

5. Platzierung in der Weltrangliste vor dem Turnier.