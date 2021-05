WWE: Alexa Bliss vom Tod ihres Hausschweins erschüttert

In einem tränenreichen und emotionalen Videoclip hat die 29-Jährige sich am Mittwoch an ihre Fans gewandt. Sie trauert um ihr geliebtes Haustier, das in dieser Woche auf dramatische Weise aus dem Leben schied: Hausschwein Larry-Steve.

Alexa Bliss' Schwein hatte 90.000 Follower bei Instagram

In dieser Woche allerdings ist Larry-Steve aus nicht genannten Gründen sehr schnell sehr krank geworden und letztlich verstorben, auch die Umstände nahmen Bliss mit: Nach eigenen Angaben kontaktierte sie 13 Tierärzte, die eine Behandlung ihres Lieblings ablehnten, die meisten gaben seine Größe als Grund an, ihn nicht versorgen zu können.

Viele frühere WWE-Kolleginnen leiden mit

An Larry-Steves Tod am Dienstag nahm nicht nur Bliss großen Anteil: Ihre Familie begleitete ihn in Bliss' Haus in Orlando durch seine letzten Stunden, ihr Verlobter - der Sänger Ryan Cabrera - versuchte sein Leid mit Gitarrenspiel zu lindern, via Social Media erreichten Bliss unzählige Nachrichten von aktuellen und früheren WWE-Kolleginnen und -Kollegen und anderen Promis.