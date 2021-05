Tennis, French Open: Verschiebung rettet "zweistelligen Millionenbetrag"

Das zweite Grand-Slam-Turnier des Jahres startet erst am kommenden Sonntag statt wie ursprünglich geplant am 23. Mai und profitiert so von den schrittweisen Lockerungen der Corona-Einschränkungen in Frankreich. Bis zum 8. Juni sind etwas mehr als 5000 Zuschauer auf der Anlage von Roland Garros zugelassen, danach erhöht sich die Zahl auf über 13.000 Fans pro Tag.