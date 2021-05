NBA: Bonga und Washington kassieren zweite Niederlage

Bonga (Nr. 17) kam in Spiel zwei zu einem Kurzeinsatz © AFP/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/SID/TIM NWACHUKWU

Nationalspieler Isaac Bonga steht in der Basketball-Profiliga NBA mit seinen Washington Wizards vor dem Aus.

Frankfurt am Main (SID) - Nationalspieler Isaac Bonga steht in der Basketball-Profiliga NBA mit seinen Washington Wizards vor dem Aus. Der Hauptstadtklub verlor das zweite Achtelfinalspiel bei den Philadelphia 76ers mit 120:95 und geriet in der Best-of-seven-Serie mit 0:2 ins Hintertreffen. Der im ersten Duell nicht eingesetzte Bonga stand diesmal 3:45 Minuten auf dem Parkett, blieb aber ohne Punkte.