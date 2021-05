Romelu Lukaku verabschiedet sich von Antonio Conte mit emotionaler Botschaft

Romelu Lukaku verabschiedet sich mit emotionalen Worten von Antonio Conte. Am Ende gibt er dem scheidenden Inter-Coach ein Versprechen.

Am Mittwoch gab Inter Mailand bekannt, dass der Vertrag mit Meistertrainer Antonio Conte einvernehmlich aufgelöst wurde.

Lukaku blühte unter Conte auf

Lukaku hat sich unter Conte stark entwickelt, seit seinem Wechsel zu Inter erzielte der Belgier 64 Tore in 95 Spielen.

"Du kamst zur richtigen Zeit und hast mich als Spieler grundlegend verändert und mich mental noch stärker gemacht und was noch wichtiger ist, wir haben zusammen gewonnen", so Lukaku.

Lukaku: "Ich verdanke dir viel"

Am Ende des Instagram-Beitrags, auf dem Lukaku und Conte jubelnd zu sehen sind, versprach der 28-Jährige: "Ich werde deine Prinzipien für den Rest meiner Karriere beibehalten (körperliche Vorbereitung, mentale Vorbereitung und einfach der Drang, zu gewinnen...). Es war ein Vergnügen, für dich zu spielen. Danke für alles, was du getan hast. Ich verdanke dir viel."

Erst kürzlich leistete der belgische Nationalspieler seinem damaligen Trainer in der TV-Sendung La Tribune einen Treueschwur: "Ich würde bis zum Tod für ihn kämpfen. Ich konnte mich ihm nicht bei Chelsea anschließen, aber ich habe immer gesagt, dass ich an dem Tag, an dem ich Manchester United verlasse, für ihn spielen werde."