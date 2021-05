NBA: Ja Morant sorgt für Rekord - Memphis Grizzlies verlieren bei Utah Jazz

Die Utah Jazz haben bei der Rückkehr von Donovan Mitchell einen 141:129-Sieg gegen die Memphis Grizzlies gefeiert und in der Playoff-Serie auf 1:1 ausgeglichen. Mitchell, der seit dem 16. April wegen eines verstauchten Knöchels nicht mehr auf dem Feld stand, feierte mit 25 Punkten ein starkes Comeback.

Morant stellt NBA-Rekord auf

Bei den Grizzlies erwischte Ja Morant mit 47 Punkten einen Sahnetag und stellte damit einen Franchise-Rekord für die meisten Punkte in einem Playoff-Spiel auf. Der 21-Jährige überflügelte Conley, der zuvor den Playoff-Rekord bei Memphis hielt. Der 31-Jährige trug von 2007 bis 2019 das Trikot der Grizzlies, bevor er nach Utah wechselte.

Morant wurde zudem der erste Spieler in der NBA (seit dem Zusammenschluss der BAA und NBL zur NBA vor der Saison 1949/50), der in seinen ersten beiden Playoff-Spielen seiner Karriere 73 Punkte erzielte.

Er ist außerdem mit 21 Jahren und 289 Tagen der zweitjüngste Spieler in der NBA-Geschichte, der 45 oder mehr Punkte in einem Playoff-Spiel erzielt hat. Der jüngste war LeBron James (21 Jahre, 124 Tage) mit 45 Punkten am 3. Mai 2006.