AEW Dynamite: Chris Jerichos Inner Circle vor letztem Auftritt? TV-Finale für Wrestling-Bündnis?

Chris Jericho (M.) ist bei AEW der Anführer des Inner Circle © All Elite Wrestling

M. Hoffmann

Bei AEW Dynamite - wegen der NBA-Playoffs verschoben - feiert sich der Inner Circle um Chris Jericho selbst. Der letzte Auftritt der Gruppierung?

Naht bei All Elite Wrestling der letzte TV-Auftritt der Gruppierung bieten, die den WWE-Rivalen in den ersten beiden Jahren am meisten geprägt hat?

Für die aktuelle Ausgabe von AEW Dynamite, der wöchentlichen TV-Show, die in den USA wegen einer Kollision mit den NBA-Playoffs diesmal erst in der Nacht zum Samstag anläuft, ist eine "Celebration" des Inner Circle um Chris Jericho angekündigt - dem beim Pay Per View Double or Nothing am Sonntag die Auflösung droht.

Ein alter Bekannter wird dabei mitmischen: Der frühere WCW-Boss Eric Bischoff ist als Gaststar für das Segment angekündigt.

Inner Circle bei Double or Nothing aufgelöst?

Der Inner Circle - Jericho, Sammy Guevara, Jake Hager (Jack Swagger bei WWE) und das Tag Team Santana und Ortiz - hatte sich im Herbst 2019 beim ersten Dynamite formiert, die Show bei der Hager sein Überraschungsdebüt für AEW gefeiert und sich mit dem damaligen World Champion Jericho zusammengetan hatte.

Aktuell befindet sich der Circle in einer Fehde mit der frisch formierten Gruppierung The Pinnacle um MJF, der sich dem Circle zum Schein angeschlossen, sich dann aber gegen ihn gewandt hatte.

Der als kommende Superstar hoch gehandelte MJF und seine Pinnacle-Kollegen (Bodyguard Wardlow, Shawn Spears und das Tag Team FTR) hatten den Circle bei Blood and Guts in einer großen und blutigen Käfigschlacht besiegt, bei Double or Nothing gibt es einen Rückkampf - ein Stadium Stampede Match in der leeren NFL-Arena der Jacksonville Jaguars.

Jericho und Co. haben sich auf die Klausel eingelassen, dass sie sich bei einer Niederlage trennen müssen. Bei Dynamite gibt es nun vorher eine "Feier der besten Momente" der Gruppierung - ein Vorbote für ihr Ende?

AEW Dynamite verschoben: Auch deutsche TV-Ausstrahlung betroffen

Wegen der NBA-Playoffs, die unter anderem vom US-Partnersender TNT übertragen werden, verschiebt sich auch die kommende Dynamite-Ausgabe von Mittwoch auf Freitag - ein Szenario, das AEW durch den neuen TV-Deal mit dem Turner-Imperium erst im kommenden Jahr vermeiden wird.

Auch für die deutschen AEW-Fans ändert sich der Rhythmus: Ab dieser Woche und im gesamten Juni strahlt TNT Serie die Dynamite-Shows in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch statt wie üblich am Freitag aus, der Stream auf YouTube wird aber vorab hochgeladen.

Für AEW Dynamite sind in dieser Woche außerdem angekündigt: