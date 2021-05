Werner freut sich auf Flick: "Perfekte Wahl"

Flick tritt nach der EM (11. Juni bis 11. Juli) die Nachfolge von Joachim Löw an und hat einen Dreijahresvertrag erhalten. "Was er beim FC Bayern abgeliefert hat, kann man gar nicht mehr toppen. Er ist aus meiner Sicht der perfekte Mann für den DFB, weil er von seiner Ausstrahlung und Einstellung her zudem eine gewisse Ähnlichkeit zu Joachim Löw hat", sagte Werner und fügte an: "Diese Schiene, die der jetzige Bundestrainer fährt, kann Hansi Flick sicher weiterfahren und mit seinen eigenen Ideen füllen. Er ist die perfekte Wahl."