Zinedine Zidane verlässt offenbar Real Madrid

In den vergangenen Wochen hatte sich ein Abschied des Franzosen am Saisonende bereits mehrfach angedeutet. Nun steht es offenbar fest: Zidane habe beschlossen, Real Madrid mit sofortiger Wirkung zu verlassen. Das teilte der italienische Transferexperte Fabrizio Romano am späten Mittwochabend via Twitter mit.