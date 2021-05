Fortuna Düsseldorf: Suche nach Rösler-Nachfolger führt zum SC Freiburg

Bei der Besetzung des Trainerpostens strebt Fortuna Düsseldorf offenbar eine überraschende Lösung an.

Wie die Bild berichtet, soll die Fortuna großes Interesse an Christian Preußer haben. Der 37-Jährige stammt gebürtig aus Berlin, trainiert aktuell die U23 der Breisgauer und kann mit dem Team am kommenden Samstag den sportlichen Aufstieg in die 3. Liga perfekt machen. Laut der Rheinischen Post soll es bereits eine Einigung mit Preußer geben. Zeitweise wurde auch Miroslav Klose als neuer Fortuna-Coach gehandelt.