Real Madrid: Feuerwehr löscht Flammen im Santiago Bernabeu

Bewegung in Madrid: So weit ist Reals neuer Fußballtempel

Auf der Stadionbaustelle von Real Madrid kommt es zu einem Zwischenfall. Am Estadio Santiago Bernabéu geraten größere Mengen Schaumstoff in Brand.

Am Abend brachen die Flammen in einem Seitenbereich der Haupttribüne des Estadio Santiago Bernabéu aus, offenbar waren in der im Umbau befindlichen Arena größere Mengen Schaumstoff in Brand geraten.