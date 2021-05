Inter Mailand: Antonio Conte zu teuer - Stürzt der Meister jetzt ab?

Conte on fire! Hier schreit er seinen eigenen Spieler an

Elf Jahre lang wartete Inter Mailand sehnsüchtig auf den Meistertitel. Unter der Führung von Trainer Antonio Conte gewann der Klub in dieser Saison die Serie A.

Doch der Vater des Erfolgs kehrt Inter nach dem Gewinn des 19. Scudetto den Rücken zu und löste am Mittwoch seinen Vertrag vorzeitig auf. Grund ist der angekündigte Sparzwang des Vereins. (Tabelle der Serie A)

"Es ist eine besondere Situation", kommentierte Inter-Legende Giuseppe Bergomi im Gespräch mit SPORT1 den vorzeitigen Abschied von Conte. "Man wusste schon länger, dass für viele Vereine, vor allem aber für Inter, die Verringerung der Kosten elementar sein wird." (BERICHT: So emotional verabschiedet Lukaku Trainer Conte)

"Von daher wurde Conte von den Verantwortlichen darüber informiert, dass man in der kommenden Transferperiode mindestens 70 Millionen Euro Gewinn machen müsse", erklärte Bergomi. Das bedeutet im Klartext: Inter muss Spieler verkaufen. Stars wie Romelu Lukaku, Lautaro Martinez oder Achraf Hakimi werden ins Schaufenster gestellt und müssen zu Geld gemacht werden.

Conte enttäuscht von Inter

Als er vor zwei Jahren vorgestellt wurde, hatte der Klub noch große Pläne angekündigt - so auch die Rückkehr an die europäische Spitze. Ohne weitere Investitionen in das Team sah Conte nun die Grundlage für den Gewinn der Champions League nicht mehr gegeben.