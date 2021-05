BBL: Ulm schaltet Oldenburg aus - Halbfinale gegen Alba

Nächste Entscheidung in den BBL-Playoffs! Der Hauptrunden-Sechste ratiopharm Ulm wirft die EWE Baskets Oldenburg raus und zieht ins Halbfinale ein.

Die Mannschaft von Trainer Jaka Lakovic schlug die EWE Baskets Oldenburg im vierten Viertelfinale mit 96:88 (33:42) und trifft nach dem 3:1 in der Best-of-five-Serie ab Sonntag auf Meister ALBA Berlin. Oldenburg hatte die Hauptrunde in der easyCredit BBL auf Rang drei abgeschlossen, während die Ulmer als Sechster in die Playoffs eingezogen waren. (Spielplan und Ergebnisse der BBL-Playoffs)