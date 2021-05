Formel 1: Mercedes erklärt Bottas' Radmuttern-Panne

Riesen-Pech für Ferrari und Mercedes: Verstappen siegt in Monaco

Das Formel-1-GP in Monaco wird für Mercedes zum Desaster. Nun nennt der Rennstall die Hintergründe zum gescheiterten Reifenwechsel bei Valtteri Bottas

Noch nie wäre Mercedes so froh gewesen, ein Rad ab zu haben… (NEWS: Alles Wichtige zur Formel 1)

Valtteri Bottas' Boxenstopp beim zurückliegenden Renn-Wochenende in Monaco dürfte der längste in der Geschichte des Teams gewesen sein. Selbst auf der Rückreise steckte das rechte Vorderrad immer noch am Schwarzpfeil fest.