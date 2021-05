Frauenpower-Bewegung hält Druck hoch: Brief an DFB, DFL und Landesverbände

Die Frauenpower-Bewegung untermauert ihre Forderung nach einer Strukturreform beim DFB mit einem Brief an den Verband, die DFL und die Landesverbände.

Die von neun prominenten Frauen aus dem Fußball ins Leben gerufene Initiative wandte sich nach SID -Informationen am Mittwoch mit einem Brief an das DFB-Präsidium, die Deutsche Fußball Liga (DFL) sowie die Landes- und Regionalverbände und forderte die schnelle Einberufung eines außerordentlichen DFB-Bundestages.

Der DFB müsse Glaubwürdigkeit zurückgewinnen und eine Haltung zu den drängenden Fragen innerhalb der Gesellschaft entwickeln, heißt es in dem Schreiben, aus dem die Bild-Zeitung zitierte: "Dazu gehören Diversität in den Führungsgremien und die Einbeziehung von Frauen in Entscheidungspositionen" bei DFB und DFL sowie in den Vereinen.